Le caractère du champion. Dos au mur, le canon sur la tête, le Club a éteint le suspense rallumé par les Genkois en playoffs jeudi soir. Le nul arraché à la dernière seconde par les Anderlechtois n’aura plus rien changé pour les Brugeois qui sortaient déjà le champagne depuis le but du 1-3 une demi-heure plus tôt.

Le 17e titre de l’histoire blauw en zwart est un fait, enfin. Les Genkois rêvaient d’une finale dimanche à Bruges mais ce sera juste une haie d’honneur qu’ils devront étirer avant le coup d’envoi. Le dernier suspense sera à Anvers mais on en reparlera.