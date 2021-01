L’édition-Covid du 67e Soulier d’or sera la plus spéciale depuis longtemps. Pas de gala, donc pas de public et pas de presse. Mais une chose reste : la remise du trophée du meilleur joueur masculin et féminin de 2020 ne sera retransmise que par une chaîne de télévision (néerlandophone) : VTM.

Le vainqueur masculin, qui ne sera connu que vers 22 h 50, sera bel et bien présent dans les studios de VTM à Anvers. Il n’arrivera pas en hélicoptère comme Lorenzo Staelens en 1995 à Ostende, mais en BMW. Et sa conférence de presse, il la fera par Zoom. Cette année, les reportages sont plus axés sur le Soulier d’or, moins sur le show.

Les vainqueurs des autres trophées (meilleur gardien : Simon Mignolet, meilleur coach : Philippe Clement et meilleur jeune : Charles De Ketelaere) sont déjà connus.

VTM garantit que toutes les mesures sanitaires seront respectées. Le nombre de personnes dans le studio sera limité (Marc Degryse et Jan Mulder seront les consultants), les interviews sur place se feront à deux mètres de distance et le trophée (qui sera désinfecté !) ne passera pas par des dizaines de mains avant d’être remis au lauréat.

À noter que le nombre de voix n’a jamais été aussi élevé : 163. Depuis quelques années, les bulletins sont envoyés de façon digitale, ce qui facilite le vote. Autre explication : les nombreux candidats à la victoire. Ces dernières années, il y avait un seul grand favori. Maintenant, ils sont trois, voire cinq.