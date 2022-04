Davy Roef a soulevé la Coupe pendant qu’on pleurait à Anderlecht, un club avec qui quelque chose s’était cassé lors d’un lointain voyage en Azerbaïdjan.

Une défaite fait encore plus mal quand le héros d’en face a été formé chez vous. Lundi, Davy Roef a stoppé l’unique occasion anderlechtoise pendant la finale (celle de son pote Verschaeren à la 11e) puis il a arrêté deux des cinq tirs au but avant de soulever la Coupe au Heysel. La question se pose bien sûr : le Sporting a-t-il fait une erreur en laissant partir le gardien gratuitement il y a un peu moins de deux ans ? La réponse demande de la nuance et peut se faire en deux temps.

(...)