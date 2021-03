Waremmien de naissance devenu Brugeois de cœur, le défenseur international Pascal Renier est, avec Alain Bettagno, Guy Dardenne, Dirk Medved et Walter Meeuws, un des cinq footballeurs à avoir été transférés directement du Club au Standard. Grégory Dufer et Karel Geraerts ont transité six mois par Lokeren avant de rallier Sclessin en provenance de Bruges.

Pascal Renier réside dans la Venise du Nord depuis dix ans. Jusqu’à ce que le huis clos l’empêche de rallier le stade Breydel, il assistait à tous les matchs du Club à domicile.