Cette année, cela fait exactement 20 ans que le Club Brugeois a réalisé un des transferts les plus controversés de l’histoire du football belge. Alin Stoica - 22 ans à cette époque - le petit prince du Parc Astrid, quittait Anderlecht pour le grand ennemi brugeois.

20 ans plus tard, le petit virtuose roumain et sa famille en souffrent toujours. Son papa Tudorel, vainqueur de la Ligue des champions de 1986 avec le Steaua Bucarest, s’en veut à vie d’avoir conseillé à son fils de signer à Bruges. Il a même publiquement présenté ses excuses à Alin via le site du journal roumain Gazeta Sporturilor.

À la veille du clash entre ses deux ex-clubs, Alin a accepté de nous donner sa version du transfert qui a ruiné sa carrière et sa vie.