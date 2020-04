Le président de l'Antwerp s'est confié à VTM.

Le 2 avril dernier, le conseil d'administration de la Pro League a recommandé l'arrêt des compétitions de D1A et D1B avec effet immédiat. Alors qu'il semblait clair pour tout le monde que l'arrêt définitif de la saison de football serait acté lundi, à la suite de l'assemblée générale de la Pro League, le président de l'Antwerp ne semble pas de cet avis.



Interrogé par VTM, Paul Gheyssens s'est montré clair:" La compétition arrêtée lundi ? Je n'y crois pas. Comment allez-vous faire avec la plainte des détenteurs de droits ? Comment allons-nous faire si les sponsors nous lâchent ? Les droits TV s'élèvent à 23 millions d'euros par club. Cela ne vaut plus rien? L'État belge les remboursera-t-il ? Sommes-nous devenus complètement fous ? "



Lorsque le journaliste ajoute que les "petits clubs" ont demandé, via une lettre ouverte, l'arrêt de la compétition, Gheyssens enchaîne: " Les petits clubs ne savent pas de quoi il s'agit. On va continuer à jouer. Si il y a un peu de bon sens, on va jouer. Mais bien entendu cela se fera à huis clos."

Une sortie qui risque de faire réagir avant la réunion de lundi.