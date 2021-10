Le meilleur buteur de D1A n’est pas qu’une machine à buts. C’est aussi un blagueur qui a découvert un goût pour la peinture après une grosse blessure. Portrait en 10 points, façon "tachiste", d’un garçon à part qui retrouve ce soir le Fenerbahçe, où il n’a pas réussi, avant d’exploser en Belgique.

1 Il n’a jamais été aussi performant

Douze buts en onze matchs de D1A et deux d’Europa League : Frey est inarrêtable. Et son incroyable quintuplé à Sclessin n’a pas été qu’un feu de paille puisqu’il a marqué un but lors de six des sept derniers matchs de championnat. On dit que 27 ans est l’âge de la maturité. "Pour moi, ce n’est pas une question d’âge, nous répond-il. Mon niveau dépend de moi, de ma façon de m’entraîner et… de la chance de ne pas avoir de blessure sérieuse. Mais je pense que je peux encore beaucoup progresser."

"Je savais qu’il allait casser la baraque" , enchaîne Alessandro Albanese, qui l’a côtoyé à Waasland la saison passée. "Il est très très efficace, rate peu devant le but, même à l’entraînement, où il n’est pas là pour rigoler. C’est une machine à buts. Il se réinfligeait régulièrement vingt minutes supplémentaires pour des exercices de finition pour marquer encore et encore."

2 Il a été salement blessé… et en a voulu au chirurgien

Après avoir explosé à Berne, aux Young Boys, il passe à Lille à 20 ans, à l’été 2014. Mais il se fracture la cheville en janvier 2015 et est absent quasiment un an. Il en voudra beaucoup au chirurgien français qui l’a opéré. Mal, selon lui. "Le boucher du village de Münsingen aurait mieux fait", ose-t-il. Il ne jouera plus pour Lille et retournera en Suisse, en prêt, à Lucerne, en janvier 2016, avec seulement 21 matchs en 3 buts au compteur pour les Dogues.

3 Il n’a jamais été champion, ni meilleur buteur

Passé par la Suisse (Young Boys, Lucerne, Zürich), la Ligue 1, la D2 allemande (Nuremberg), la Turquie (Fenerbahçe) et la Belgique, Frey ne possède qu’un titre : une Coupe de Suisse gagnée avec Zürich. Il n’a jamais remporté non plus de titre de meilleur buteur. Serait-ce pour cette saison ? "On s’en fout de savoir si je serai le meilleur buteur, balaie-t-il. On est juste au début de la saison, là. Le but, c’est d’obtenir des résultats pour l’équipe. Je ne me suis pas fixé de total à atteindre. Mais oui, j’ai envie de marquer à chaque match."

(...)