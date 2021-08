Vanzeir: "Un match idéal pour moi, j'ai trois possibilités et je marque 3 fois! Gagner 4-0 contre le Standard c'est magnifique, surtout après le match de la semaine dernière. On ne s'attendait pas à être à ce niveau tout de suite mais on savait qu'on avait une bonne équipe! On est premier mais ça ne veut pas dire grand chose, on doit continuer et on verra pour le classement plus tard."

Marcq: "On a fait un gros match et on voulait se rattraper après le match de la semaine dernière. On marque 4 buts, on n'en prend pas donc c'est parfait. Le collectif sort grandit de ce genre de match! Quand je suis arrivé ici j'ai directement été impressionné par l'équipe! Cette victoire fait du bien et elle permet d'être relax pendant la trêve."

Bodart: "Deuxième fois qu'on perd par 3 ou 4 buts, ça fait 'chier' et il ne faudra pas une troisième fois! 'essaye de jouer court mais la balle revient toujours, peut-être que je devrais dégager toutes les balles. Perdre deux fois comme ça c'est vraiment la honte, il va vraiment falloir changer cette irrégularité sinon ça ne va pas aller."