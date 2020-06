Peter Balette est le nouveau directeur technique de La Gantoise, a annoncé le club gantois mercredi matin. Le Limbourgeois, qui était adjoint de l'entraîneur des Buffalos Jess Thorup, a signé un contrat de trois ans.

Peter Balette, 59 ans, aura en charge la direction technique de l'équipe première, des espoirs, des équipes de jeunes, de l'équipe dames du KAA Gent Ladies, du KRC Gent et du projet Elk Talent Telt.

La Gantoise se dit "convaincue que Peter Balette va apporter une valeur ajoutée au club, surtout en apportant un soutien au manager général Michel Louwagie". "Sa nomination constitue une étape importante dans la professionnalisation de La Gantoise", indique le club dans un communiqué publié sur son site internet.

Peter Balette était cette saison l'adjoint du T1 Jess Thorup, qui aura Wim De Decker comme nouvel assistant.

Ancien entraîneur-adjoint au FC Bruges et au Standard, Balette était devenu assistant à Gand en 2013. Parti à Genk pour assister Peter Maes en 2015, il était revenu à la Ghelamco Arena, toujours comme adjoint, un an plus tard, et avait brièvement assuré l'interim à la tête de l'équipe première entre le départ de Hein Vanhaezebrouck et l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe au poste de T1 en septembre 2017.