Le président de la Pro League et de Genk estime qu'il n'était plus possible de terminer la saison actuelle dans les délais.

Lors du Conseil d'administration de la Pro League qui s'est réuni, ce jeudi, Peter Croonen, président de la Pro League, a constaté qu'il n'y avait aucun désaccord sur le fait de couronner Bruges comme champion de la sason 2019-2020: "Le plus grand mérite du Club, c'est qu'après 29 journées, il possédait déjà 15 points d'avance", a-t-il expliqué à nos confrères de VTM, "donc je pense qu'il ne pouvait pas y avoir beaucoup de discussion à ce sujet."

"La logique doit être respectée mais cela vaut pour tout le monde", a-t-il poursuivi, en exprimant clairement qu'il souhaite que Waasland-Beveren, dernier après 29 journées descende en division 1B, à moins qu'un autre club ne puisse obtenir sa licence.

Par contre, si la Pro League a annoncé qu'elle mettrait sur place un groupe de travail pour statuer sur le cas de OHL et du Beerschot, les deux finalistes de division 1B qui n'ont pu disputer leur barrage retour en raison de l'épidémie de coronavirus, Peter Croonen voit lui la possibilité d'avoir une division 1A à 18 clubs la saison prochaine: "C'est un des points dont devra discuter le groupe de travail mis sur pied. Mais pour l'heure, je trouvais surtout important de dissiper la pression mise par le virus. Ce n'est pas un secret que je suis personnellement un partisan des Playoffs, mais à ce sujet, le groupe de travail et ensuite l'assemblée générale vont devoir décider."

Le CA de la Pro League a donc recommandé l'arrêt définitif de la saison actuelle. Une décision logique selon son président: "La priorité ne se situe plus dans le football et dans le sport en général à l'heure actuelle. À partir de ce postulat, il faut regarder ce qui est encore possible ou pas. Si on sait déjà que jouer avec du public ne sera pas possible avant le 30 juin, que l'on court le risque que les joueurs soient infectés avec toutes les conséquences que cela implique... à partir de ce moment-là, continuer la compétition est très compliqué."

"Naturellement, ce n'est pas le meilleur scénario pour tous les clubs de Pro League, comme Genk, mais tout le monde accepte cela : en raison de la situation exceptionnelle, nous devions prendre des décisions exceptionnelles", a ainsi conlu Peter Croonen.

L'Assemblée générale de la Pro League se réunira le 15 avril prochain pour décider de l'arrêt définitif et officiel de la Pro League, ce qui ne devrait être qu'une formalité.