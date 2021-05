C'est une petite surprise qu'a annoncé ce jeudi le Beerschot. Peter Maes remplace Wim Still. En décembre dernier, le natif de Schoten avait remplacé Kévin Muscat à Saint-Trond et conduit les Limbourgeois au maintien.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Trudonnaires, le technicien de 56 ans a finalement décidé d'opter pour un nouveau challenge et de découvrir son cinquième club belge après Malines, Lokeren, Genk et Saint-Trond.

"Peter Maes est un entraîneur avec une forte personnalité. Le choix pour lui a été facile. Je suis convaincu qu'avec toute son expérience, il est le formateur le plus approprié pour Beerschot. Il se fera un plaisir de nous guider tout au long de notre deuxième année en 1A", a déclaré Francis Vrancken, le président du Beerschot.

"Je veux toujours viser le plus haut possible"

, a pour sa part justifié Walter Damen, le vice-président des Anversois.

L'ancien gardien a commenté son choix sur le site internet du club. "J'ai choisi le Beerschot parce qu'en tant qu'entraîneur, je veux toujours viser le plus haut possible. Je veux jouer un football dominant et je pense que les fans de Beerschot le veulent aussi. C'est un club qui travaille dur et qui veut continuer à travailler comme cela. Je veux le voir dans le football que nous développerons ."

"Les Rats" n'indiquent pas si Wim Still, l'ancien adjoint du club qui avait pris la place de Losada parti à D.C.United en cours de saison, reprendra son poste de T2 où s'il est évincé.