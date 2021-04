Les cinq plus belles années de sa carrière de gardien de but, Peter Maes (56 ans) les a passées à Anderlecht, entre 1990 et 1995. Mais ce dimanche le Limbourgeois peut être le bourreau de son ex-club s’il bat le Sporting et qu’Ostende l’emporte sur le Cercle.



En 90 minutes, vous pouvez gâcher la saison d’Anderlecht, Peter !

"S’il y a quelque chose que je peux gâcher, c’est le match de Saint-Trond. Le reste ne m’intéresse pas. Je suis conscient du fait que l’enjeu est énorme pour Anderlecht. Dans l’histoire d’un club, il y a quelques tournants. Celui-ci en est un. Une qualification pour les playoffs 1 peut accélérer leur évolution."



(...)