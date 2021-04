Si Peter Verbeke (37 ans) n’est pas devenu "le meilleur coach au monde", comme il a annoncé le rêver, c’est à cause du Club Bruges. En 2013, alors qu’il entraîne les jeunes de Deinze et qu’il avoue en demander énormément aux jeunes du club, Vincent Mannaert, directeur sportif du Club Bruges, l’a contacté pour devenir coordinateur du scouting pour l’académie des Blauw en Zwart.

Frais diplômé en droit à Gand et en droit du sport et de la santé à Londres, il a saisi le défi à pleines mains. "Je me suis dit ‘Ok, je vais devenir le meilleur coordina teur du scouting au monde’ " , confiait-il à ses débuts à Anderlecht...