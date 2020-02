Michael Krmencik n’est pas un transfert panique…

Après Jelle Vossen, parti réenclencher son compte buts à Zulte Waregem, Dion Cools a obtenu le transfert qu’il souhaitait, au FC Midtjylland.

Ces deux départs ont beaucoup moins affecté Philippe Clement que l’arrivée surprise de Michael Krmencik ne l’a réjoui : "On suivait ce joueur depuis longtemps", a avoué l’entraîneur du Club Bruges. "On a même tenté de l’enrôler plus tôt. Dans un passé récent, on a vu que nos joueurs pouvaient s’épanouir quand on leur permettait de s’appuyer sur un attaquant costaud dans les duels. C’est précisément le cas de Krmencik. Son arrivée nous ménage des possibilités accrues d’évoluer d’une autre manière."

L’avant-centre tchèque effectuera-t-il ses grands débuts dans le sommet contre l’Antwerp ?

Philippe Clement ne l’assure, ni ne le dément : "Jeudi, il a été soumis à une batterie de tests très sévères. Ce vendredi, je l’ai quelque peu ménagé à l’entraînement. En outre, nous devons être certains qu’il sera bien qualifié."

Ce devrait être le cas.

Pour la première fois de la saison, le Club vient de concéder trois partages de rang : contre Zulte Waregem en Coupe, à Courtrai puis à Charleroi. De là à induire que Krmencik s’apparente à un achat panique, il y a une marge que les Brugeois ne franchissent pas. "On n’est focalisés que sur l’Antwerp, assure l’entraîneur. On a une envie folle de faire oublier notre défaite du match aller."

Le partage à Charleroi n’a pas réellement affecté les Brugeois : "On s’est même rassurés en réalisant un nouveau clean sheet , affirme Simon Mignolet. On s’est aussi créé de grosses occasions. Tout aurait été parfait si nous les avions concrétisées."

Pour battre l’Antwerp, le Club devra remplir ces deux conditions.