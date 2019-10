Fin psychologue, Philippe Clement a ménagé à ses joueurs une journée de repos non programmée, ce jeudi. "Mon jeune groupe doit peut-être encore apprendre à assimiler une déception", a-t-il prudemment anticipé.

L’entraîneur du Club Bruges a veillé à ce que Mignolet et les siens s’accordent le temps d’évacuer les éventuelles séquelles mentales des dégâts qu’aurait pu provoquer la lourde défaite contre le PSG pour se focaliser très vite, l’esprit libéré, le lendemain, sur l’affrontement de prestige avec le Standard.

L’esprit libéré?

Oui, car aucune alarme n’a retenti, cette semaine, dans la Venise du Nord, à l’inverse de ce qui s’était passé il y a six ans à Anderlecht.

Pas le même 0-5

En octobre 2013, le PSG était venu infliger le même score de forfait au Sporting de John van den Brom. Son bourreau de l’époque, Zlatan Ibrahimovic, avait même quitté la pelouse du stade Vanden Stock sous une standing ovation nourrie du public. Mais Anderlecht baignait alors dans un climat de crise.

Aucun effluve nauséabond de cette nature n’empeste l’air du Belfius Basecamp de Westkapelle. L’extraterrestre parisien a regagné la planète des étoiles et les fondamentaux brugeois n’ont pas été ébranlés par cette déroute dans les chiffres. "Ce score n’influencera en rien le choc contre le Standard", assure l’analyste Gert Verheyen. "Car il n’y a pas de honte à s’incliner devant plus fort que soi quand on n’a pas grand-chose à se reprocher. Personnellement, j’ai bien aimé le cran offensif affiché par les Brugeois pendant une heure de jeu."

Cette observation fait écho aux propos tenus, juste après le match, par Philippe Clement: "Je ne crois absolument pas que nous ayons pris un coup au moral. Si nous n’avions rien montré contre le PSG, si nous avions couru après le ballon pendant tout le match, nous aurions sûrement été ébranlés moralement. Ce ne fut pas du tout le cas. Nous avons simplement été victimes d’un accident de parcours. Il n’y a donc aucune raison de douter. D’autant que, ce dimanche, nous serons replongés dans un monde plus accessible: le Standard n’aligne ni Mbappé, ni Verratti."

Juste confirmer...

Le Club n’a donc pas besoin de serrer les rangs. Il peut poursuivre sans état d’âme sur sa lancée nationale. Sa dynamique n’est pas émoussée, ses certitudes sont toujours aussi bétonnées, son élan national n’est pas brisé. Leader invaincu et unique alors qu’il a disputé un match de moins, le Club veut profiter de la venue de son principal rival pour balayer les éventuels miasmes de doute qui pourraient traverser l’esprit de l’un ou l’autre de ses joueurs. Philippe Clement attend donc de son équipe une prestation similaire à celles qu’elle a livrées contre Anderlecht ou La Gantoise pour bien démontrer que le crédit du Club n’est pas écorné.