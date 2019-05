Philippe Clement n’a même pas eu le temps de savourer.

Dès la première interview sur la pelouse, la question de son avenir est revenue. Une question délicate à laquelle le coach n’a pas voulu répondre. "Donnez-moi quelques jours. J’avais demandé à mon agent de me laisser tranquille avec ça pendant les deux mois de playoffs. Maintenant, je veux faire la fête quelques jours puis on pourra évoquer mon avenir. Je parlerai avec ma direction et on verra. Rien n’est décidé pour l’instant en tout cas."

Le directeur sportif Dimitri De Condé a déclaré "espérer que Clement reste", bien conscient de la difficulté de trouver un autre entraîneur de ce calibre. Il a également précisé que Genk avait déjà un accord avec deux futures arrivées, sans donner les noms. "On aura encore une très belle équipe la saison prochaine."