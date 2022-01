La place Rouppe, un symbole de la gauche bruxelloise. Philippe Close a ses habitudes au Saint-d’Hic où la tenancière Marianne a vu défiler les membres les plus importants de la politique bruxelloise, notamment l’ancien Freddy Thielemans, bourgmestre de Bruxelles jusqu’en 2013, mais aussi Vincent Kompany. "Il a passé son permis de conduire juste en face et venait manger ses sandwichs à l’américaine chez moi", sourit Marianne.

L’atmosphère invite à la zwanze. "Elle est nécessaire", sourit Close. Grand supporter d’Anderlecht depuis une vingtaine d’années, il en a intégré le conseil d’administration en janvier 2020. "Un derby est une rivalité très saine. Et nous, les Mauves, nous faisons bien charrier par les Unionistes pour l’instant."

Aurez-vous l’occasion de vivre le derby en direct ?

"Je ne serai pas au stade. Je suis invité mais j’ai pris la décision de ne pas y aller tant que tous les supporters ne seront pas de retour. Je soutiens la banderole qui trône dans les tribunes d’Anderlecht : le football n’est rien sans supporters. Certes, il faut condamner certains comportements comme le racisme ou la violence. Mais le football doit être une grande fête populaire."

C’est pour cela que vous n’êtes jamais en tribune officielle à Anderlecht…

"Le foot reste une sortie avec cinq ou six potes. On boit nos bières, dans les tribunes, avec les autres supporters. Avant, nous étions derrière les buts mais on a migré vers un virage pour enfin voir les matchs (rires)."

(....)