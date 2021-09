Mercredi soir, le documentaire sur le Footgate, produit par la RTBF a fait grand bruit. Parmi les intervenants, le CEO de la Pro League et ancien directeur général du Standard, Pierre François. Ce dernier était interrogé sur le transfert de Cyriac du Standard à Anderlecht par l'intermédiaire de Mogi Bayat.

Dans le documentaire, les journalistes et intervenants expliquent que Cyriac, qui était en fin de bail en juin 2013, aurait resigné un contrat avec une nouvelle clause de départ à hauteur de 2 millions d'euros. Problème: elle ne serait pas accompagnée d'une prolongation d'années de contrat. Une pratique assez peu courante qui aurait avantagé l'agent de joueurs Mogi Bayat. Dans le documentaire, Jacques Lichtenstein, un agent réputé dans le monde du football en Belgique, se montre sceptique sur cet arrangement. "Ce que je trouve étrange c’est que Pierre François ait concédé, ce qui ne se fait jamais dans des clubs comme le Standard, Bruges ou Anderlecht, une clause de deux millions d’euros permettant à un attaquant du niveau de Cyriac de quitter le club. 2 millions, c’est une somme ridicule. Pierre François, qui est un homme compétent et intelligent, doit toujours, dans l’intérêt du Standard, indiquer que, si clause libératoire il y a, elle n’est pas valable pour les concurrents directs. On comprend bien que si Cyriac va à Saint-Etienne, c’est moins embêtant que s’il va chez un concurrent direct."

Dans une réponse que Pierre François nous a envoyée, il pointe du doigt les méthodes du journaliste ayant réalisé l'interview : "J’ai accordé une interview à M. Luthers lequel m’avait contacté en ma qualité de CEO de la Pro League pour enregistrer mes réactions sur plusieurs sujets en relation avec ce qu’il est habituel d’appeler le 'Footgate'. Cette interview a duré près de deux heures. Au cours de celle-ci, des questions (hors sujet) m’ont été posées sur le 'dossier Cyriac' avec comme manifeste parti pris l’intention d’établir une 'connivence ' avec M. Mogi Bayat. J’ai été pris de court n’ayant plus à cet instant le souvenir précis des circonstances et du contenu de cette négociation qui datait de plus de 8 ans."

Dans sa réponse, Pierre François a tenu à rappeler les faits tels qu'ils s'étaient réellement produits. A savoir que Cyriac arrivait en fin de contrat en juin 2013 et qu'il envisageait de quitter le club. Après négociation, il a signé un contrat jusqu'en juin 2016 moyennant une clause de sortie de 2 millions d'euros et seulement valable sur la période du 1 au 15 juillet 2012. Cyriac est finalement parti à Anderlecht contre une indemnité de 2 millions d'euros "qui sont venus gonfler le bénéfice comptable du club." Un montant qui correspondait à l'estimation du joueur à ce moment-là qui revenait d'une longue blessure au genou.

Pour Pierre François, 'les propos des intervenants sont mensongers", soulignant notamment la présence parmi ceux-ci "d'un agent étiqueté RSCA." Mais il pointe également le manque de rigueur des journalistes auteurs du reportage : "Il est peu déontologique que le journaliste n'ait pas corrigé cet intervenant alors qu'il disposait du contrat et donc connaissait sa durée."

Et Pierre François de conclure : "La manière de mettre en cause mon intégrité m'est insupportable. Les supporters du Standard le savent. Roland Duchatelet a d’ailleurs le lendemain de mon départ du club confirmé par une news signée de lui et publiée sur le site du Standard qu’il avait à cet égard une totale confiance à mon sujet."