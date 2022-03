Le top 4 est déjà à l’avance sur la saison passée. Genk, quatrième avant sa remontée sur les six derniers matchs, a eu besoin de 56 points pour se qualifier pour les Champions playoffs. Anderlecht, actuellement quatrième au classement, en compte déjà 55 alors que 12 unités doivent encore être distribuées. Le total de la saison 2020-2021 devrait être largement dépassé.

Si le dernier exercice a été serré dans son ensemble, la lutte pour les deux dernières places pour les champions playoffs de cette saison réserve quatre belles dernières journées de compétition. En considérant la promenade en solo en tête de l’Union, les huit unités de Bruges, suffisantes pour ne plus être inquiété et les huit points de retard de Charleroi, trop pour revenir sur Anderlecht, ils ne sont plus que quatre pour deux places.



