Ce n’est jamais facile de se livrer au fameux jeu des pronostics. Cette saison, l’homogénéité du championnat où les positions sont ultra-resserrées rend la tâche encore plus ardue. À quatre journées de la fin où le quatrième et le douzième se tiennent à six points, l’exercice s’apparente davantage à deviner le numéro du lotto.

Il en faut plus toutefois pour rebuter Alex Teklak, Thomas Chatelle, Olivier Doll, Benoît Thans et Vincenzo Ciuro qui ont osé se mouiller à 360 minutes de la fin de la phase classique. Si tout le monde voit le Club Bruges, l’Antwerp et Genk composer le podium, Ostende est le favori face à Anderlecht pour décrocher le quatrième ticket. Dans le bas de tableau, Mouscron se dirige selon les spécialistes vers la place de barragiste quand Waasland est promis à la dernière place.

Club Bruges, Antwerp, Genk et Ostende en Playoffs 1...