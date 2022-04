Le plus beau but : Denis Undav à Courtrai

On a la chance d’avoir vu pas mal de beaux buts depuis l’été dernier en Pro League. Certains étaient collectifs, d’autres étaient des exploits individuels. Mais l’un d’eux a particulièrement retenu notre attention : celui de Denis Undav à Courtrai, le 5 mars. Parce que l’attaquant revenait tout juste de suspension.

Parce qu’il a été marqué dans les dernières minutes d’une rencontre mal embarquée pour l’Union mais aussi et surtout parce qu’il s’agit d’un régal pour les yeux. Une frappe lointaine à la trajectoire aussi magnifique que surprenante, qui est venue se loger dans la lucarne du pauvre Marko Ilic.

Certains parleront de coup de bol. D’autres de talent. On opte pour la seconde option, parce que, lorsqu’un attaquant marque 25 buts en 24 matchs, ce n’est plus de la réussite mais un instinct de tueur. "Cette victoire a été acquise sur un but stratosphérique", ne cachait pas un Felice Mazzù fou de joie après la rencontre. On le comprend.