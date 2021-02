Que ce soit à Bruxelles ou à Sclessin, le jeune joueur belge a plus que jamais la cote. Anderlecht, depuis déjà plus d’un an, et le Standard ont décidé, finances obligent, de jouer la carte jeune. Bruxellois et Liégeois n’aspirent qu’à une chose : puiser dans leur vivier de talents.

En marge du Clasico, nous avons couché un 11 de base mêlant les jeunes Belges des deux clubs. Six Mauves et cinq Rouches pour une moyenne d’âge de… 19,8 ans ! Pour juger ces 11 internationaux, nous avons fait appel à leurs entraîneurs en équipe nationale : Thierry Siquet, Jean-François Remy et Bob Browaeys. Tous ont accepté de juger les 11 jeunes sous trois axes : leurs qualités, ce en quoi ils ont le plus progressé et enfin ce qu’ils doivent encore améliorer.