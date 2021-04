Le format de la Pro League, avec sa phase classique et ses playoffs, a ses défauts. Mais en termes de suspense, il est difficilement égalable. La crise sanitaire a rendu la saison exceptionnelle et après 33 journées disputées, les écarts sont minimes. Les premières décisions vont tomber, ce dimanche soir. Qui sera relégué ? Quel trio se qualifiera pour les PO2 parmi les six formations encore en lice ? Qui rejoindra le Club Bruges, l’Antwerp et Genk en PO1 ? On fait le point, étage par étage.

Anderlecht sera en PO1 si…

il s’impose à Saint-Trond

il partage à Saint-Trond

il est battu à Saint-Trond et Ostende ne bat pas le Cercle Bruges

Le Standard accrochera les PO2 si…

il bat le Beerschot

il partage face au Beerschot, Zulte Waregem et La Gantoise se neutralisent, et Malines (à Courtrai) et OHL (contre Waasland-Beveren) ne gagnent pas

il partage face au Beerschot, il y a un vainqueur entre Zulte Waregem et La Gantoise, et ni Malines, ni OHL ne s’impose

il est battu face au Beershot, Zulte et Gand partagent et que ni Malines, ni OHL ne gagnent

Mouscron sera barragiste si…

il s’impose au Club Bruges

il partage au Club Bruges

il est battu au Club Bruges et Waasland-Beveren ne gagne pas à OHL. Dans le cas contraire, les Hurlus seront relégués directement.