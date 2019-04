Battue 3-2 à Waasland-Beveren, samedi, lors de la sixième journée des playoffs II de la Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise a cédé la première place du groupe B à Courtrai, qui s'est imposé 2-3 à Mouscron.

A Waasland-Beveren, l'Union Saint-Gilloise s'est retrouvée menée au score suite au penalty de Vanzo (36e). Niakate a rapidement égalisé (38e). L'Union a pris l'avantage grâce à Selemani (59e), mais Forte a remis les deux équipes à égalité (68) avant de compléter le retournement de situation en faveur de Waasland-Beveren (3-2, 87e). C'est la première défaite des Unionistes dans ces POII.

Dans le même temps, Courtrai s'imposait 2-3 à Mouscron. Les 'Hurlus' étaient réduits à dix dès la 24e minute et le rouge reçu par Dussene. L'infériorité numérique n'a pas empêché Mouscron d'ouvrir le score sur un penalty de Leye (31e). La joie mouscronnoise était de courte durée: Chevalier remettait les deux équipes à égalité (32e). Un but contre son camp de Boya permettait à Courtrai de prendre les commandes (56e). Amallah, sur penalty, égalisait (67e). Avenatti offrait la victoire à Courtrai à un quart d'heure du terme.

Dans le dernier match de ce groupe, Zulte Waregem a signé le carton du jour contre le Cercle Bruges (6-2). Harbaoui a inscrit un triplé (11e, 40e et 60e sur penalty). Bongonda a réalisé un doublé (38e et 80e) et Walsh a ajouté son nom au marquoir (56e). Le Cercle a réduit l'écart par Bruno (74e sur penalty) et De Belder (83e).

Au classement, Courtrai (15 points) dépasse l'Union (13). Zulte Waregem, Waasland-Beveren et le Cercle Bruges suivent avec 7 points. Mouscron compte une seule unité.

Dans le groupe A, Westerlo est venu à bout d'Eupen 1-0 grâce à un but de Gboho (32e). Westerlo est quatrième (6 points), Eupen sixième (4). Suite au partage 2-2 dans l'après-midi entre Ostende (8) et Charleroi (10), Saint-Trond (11) aura l'occasion de prendre le large dimanche contre le Beerschot Wilrijk (4).