Le Soulier d’or 2020 ne sera pas le plus prestigieux de l’histoire mais on vivra peut-être le plus gros suspense depuis longtemps. Cinq candidats ont encore une chance de soulever le trophée individuel le plus prisé du Royaume. La réponse officielle tombera ce mercredi peu avant 23 heures mais la rédaction foot de La Dernière Heure vous dévoile ses votes. Avec certains joueurs qui n’ont finalement pas atteint le top 5, comme Bongonda et Mata. En distribuant 3, 2 et 1 points, nos onze journalistes offriraient le Soulier d’or à Holzhauser, devant Refaelov. Une tendance pour la soirée ? On saura très vite.