Contre le Club Bruges, les Rouches ont pour mission de faire oublier leur sortie à Courtrai.

C'était mitigé contre Ostende, mais ils l'ont emporté. Ce n'était pas bon la semaine dernière à Courtrai et ils ont perdu. Ce dimanche contre le Club Bruges, le Standard se frotte à un niveau au-dessus. Ce qui se fait de mieux pour le moment en D1A tout simplement.

Un choc contre le leader, "l'adversaire le plus fort de Belgique" pour lequel les Rouches "devront être au top". Ce sont les mots de Michel Preud'homme lors du traditionnel point presse d'avant-match.

"Avant de jouer au football, il faudra être présent dans l'impact physique pour gagner des duels", prévient le coach liégeois. "Si on perd les premiers et les seconds ballons, on n'aura pas droit au chapitre."

L'autre clé de la rencontre tiendra notamment dans la gestion des cas Hans Vanaken et Ruud Vormer, respectivement deuxième meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. "On connaît leur importance sur le jeu de Bruges et beaucoup de choses s'articulent autour d'eux, mais il n'y a pas qu'eux. Le danger vient de partout dans cette équipe. C'est d'ailleurs une façon de jouer qu'on essaie d'avoir également", ajoute MPH.

Le tacticien liégeois qui espère encore pouvoir compter sur les services de Samuel Bastien, touché aux ischios, mais qui ne prendra aucun risque avec son média. "Sam s'entraîne un peu. Il est revenu un peu dans le groupe aujourd'hui. On verra son évolution d'ici dimanche. Il faut qu'il ne ressente aucune gêne, ça ne sert à rien qu'il se blesse de nouveau", commentait l'entraîneur.

Le point sera donc fait lors du dernier entraînement prévu ce samedi, avant une mise au vert précédant le match.