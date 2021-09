Annoncée le 7 août, la décision de la FIFA d’allonger la semaine internationale de septembre de deux jours dans la zone Amérique du Sud n’a pas fait rire, de ce côté de l’Atlantique. De nombreux clubs européens s’interrogent à propos de leurs internationaux sud-américains en ce week-end de reprise, puisque la zone CONMEBOL a vu s’ajouter un troisième match international dans la nuit de jeudi à vendredi, pour rattraper un des deux matchs de mars reportés à cause du Covid.

Les joueurs concernés ne sont pas très nombreux en D1A belge, mais on en retrouve deux d’entre eux à Genk : Munoz et Cuesta, deux pièces maîtresses de la défense limbourgeoise, qui étaient en sélection colombienne cette semaine. Ils jouaient encore vendredi, sur le coup de 1 heure du matin, heure belge, face au Chili. C’est pour cette raison que ce Genk-Union a été décalé du samedi au dimanche… d’abord à 18h30, puis même à 21 heures, dans un second temps, au grand dam de l’Union, qui regrettait le "manque de communication et de consultation de la Pro League" à ce niveau.

Les deux Colombiens, qui ont bien joué la rencontre de vendredi, peuvent-ils être alignés 66 heures après avoir quitté le terrain de Barranquilla ? Genk s’est en tout cas joint à plusieurs grands clubs (Juventus, Inter, Porto, Feyenoord, etc.) pour rapatrier à Paris par jet privé les internationaux concernés par ce match, dans la journée de vendredi. Munoz et Cuesta pouvaient donc être à l’entraînement samedi matin. Reste à voir s’il est raisonnable de les titulariser ce dimanche.

La même question se pose à OHL pour le gardien n°1, Romo, qui était sur le banc lors de Paraguay-Venezuela. Le Beerschot, lui, ne joue "que" lundi soir et pourra donc bénéficier de 24 heures de plus pour retaper son Bolivien Ramiro Vaca (qui a joué en Argentine vendredi) et son Equatorien Moises Caicedo (qui affrontait l’Uruguay).

Du côté de la Pro League, on apprécie peu le coup de force de la FIFA. "Nous sommes membres de la World League Forum et nous nous rallions à la déclaration qui a été faite récemment", explique le porte-parole, Stijn Van Bever. "C’est une décision de la FIFA qui nuit aux compétitions nationales, au final… et qui a été prise sans aucune concertation, pas si longtemps avant la trêve, qui plus est. Le même problème se reproduira en novembre", puisque le deuxième match de mars reporté a été ajouté en fin de semaine internationale, à nouveau.

Le calendrier est toujours plus chargé. Et ce sont les corps des joueurs qui sont compressés. Jusqu’à quand ?