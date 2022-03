Comme la saison passée, les huit matchs de l'avant-dernière journée de phase classique se dérouleront sur huit créneaux horaires différents, contrairement à la tradition qui voulait que toutes les rencontres des deux derniers week-ends se disputent simultanément, à l'une ou l'autre rare exception près. "C'est la ligue qui l'a proposé elle-même lors du dernier appel d'offres pour ses droits de retransmission", explique Nils Van Brantegem, manager du calendrier. Le but est d'offrir au diffuseur télévisé, Eleven Sports donc, un maximum de "slots" différents, pour rentabiliser une audience qui est forcément en baisse sur l'ensemble du week-end lorsque tous les matchs se jouent au même moment.

Résultat: l'Union montera peut-être sur la pelouse de Sclessin, dimanche (13h30) en sachant que Bruges, qui joue ce vendredi au Beerschot, ne peut plus la rattraper à la première place. Plus gênant: le Cercle, qui croit toujours aux playoffs 2, affrontera peut-être Gand en étant démobilisé, dimanche, parce que Saint-Trond aura battu Zulte samedi après-midi, l'empêchant de ce fait définitivement d'atteindre la huitième place. Or, on sait que Gand dispute un ticket pour les "champions playoffs" avec Anderlecht et l'Antwerp.

Du changement annoncé lundi ou mardi pour la dernière journée ?

Par ailleurs, comme l'année passée, les matchs de la 34e journée pourraient bien ne pas tous être joués simultanément, eux non plus, même s'ils sont toujours tous programmés dimanche 10 avril à 18h30 à ce jour. "Cela dépendra des résultats sportifs de la 33e journée", poursuit Nils Van Brantegem. "On décalera des matchs sans enjeu s'il y en a. Par exemple, si l'Union Saint-Gilloise est déjà assurée de terminer à la première place, alors c'est envisageable d'avancer son match. Mais si ce n'est pas le cas, elle jouera en même temps que Bruges. On pourrait décaler jusqu'à trois matchs au samedi, suivant les résultats de ce week-end, donc." Il y a un an, la Ligue avait annoncé le lundi qui suivait la 33e journée que deux rencontres du dernier week-end aux enjeux limités étaient avancées au samedi.

Nuance de taille: il n'y avait pas de public dans les stades, au printemps 2021. Cette fois, certains abonnés ou détenteurs de tickets risquent bien d'apprendre en début de semaine prochaine qu'ils iront finalement au stade samedi, plutôt que dimanche.