L’annonce de la discussion "constructive" entre Mehdi Bayat, le président de l’Union belge, et Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, concernant les tickets des clubs belges pour les compétitions européennes de la saison prochaine a fait souffler un vent d’optimisme et a sans doute permis aux patrons de nos clubs de passer un week-end agréable, en plus d’être ensoleillé.