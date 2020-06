Le KRC Genk a vu ses joueurs s'entraîner pour la première fois de la saison 2020-2021. Lundi, le coach limbourgeois Hannes Wolf a dispensé une session, à huis clos, pour 23 de ses joueurs. Deux journées de tests médicaux sont prévues mardi et mercredi.

Il faudra toutefois encore patienter pour voir à l'œuvre Daniel Munoz, toujours en Colombie. Blessés, Bryan Heynen et Kristian Thorstvedt étaient aussi absents alors que Theo Bongonda, Eboue Kouassi et Paul Onuachu reviendront plus tard.

Les deux jeunes Pierre Dwomoh et Luca Oyen ont eux débuté la saison au sein de l'équipe première, comme l'espoir Ismael Saibari, qui va lui effectuer la préparation sous les ordres du coach allemand.

Les joueurs revenus de l'étranger ont été testés au coronavirus dimanche. Si les résultats ne sont pas encore connus, le club a déclaré qu'aucun ne présentait des symptômes. D'ici le 1er juillet, date à laquelle la Pro League veut avoir testé tous les joueurs professionnels, les entraînements se dérouleront à huis clos et sous un strict protocole.

Après les tests physiques, les entraînements reprendront jeudi. Le programme précis des prochaines semaines, concernant un éventuel stage et les matches amicaux, n'est pas encore connu.