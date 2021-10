Les deux équipes ont inscrit les 4 buts pendant les 16 premières minutes du match, lors de cette rencontre comptant pour la 12e journée de championnat. Dans l'autre match commencé à 18h30, Courtrai a battu Ostende 1-0. Malines restait sur quatre victoires consécutives, dont un court succès sur la pelouse du Beerschot la semaine dernière. De son côté, Zulte Waregem espérait enchaîner à l'extérieur après sa première victoire à domicile lors de la journée précédente.

Début en fanfare pour les Malinois qui ouvraient la marque dès la 5e minute. Aux abords du rectangle, après une superbe talonnade de Rob Schoofs, Hugo Cuypers était isolé et plaçait entre les jambes du portier de Zulte pour inscrire son troisième but de la saison, le 25e encaissé par le Essevee.

Deux minutes après l'ouverture du score, le KV prenait déjà le large grâce à Sandy Walsh. Les Sang et Or jouaient rapidement un corner et Walsh reprenait du plat du pied à bout portant une passe de Kerim Mrabti.

A peine dix minutes de jeu et Zulte relançait la rencontre sur corner grâce au 7e but de Zino Gano, dont la reprise de la tête ne laissait aucune chance à Gaëtan Coucke.

Le début de match complètement fou continuait avec l'égalisation d'Abdoulaye Sissako qui ramenait les deux équipes à égalité via à une superbe frappe dans le plafond à la suite d'une remise à ras-de-sol de Jean-Luc Dompé consécutive à un corner (16e).

En difficulté dans le jeu depuis l'égalisation du Essevee, Malines loupait de peu l'occasion de prendre l'avantage à la 29e minute. Après plusieurs combinaisons, Cuypers était à la réception d'une passe dans le grand rectangle et expédiait sa reprise dans les tribunes.

Malgré une pression malinoise, les deux équipes se rendaient aux vestiaires sur ce score de parité.

Le scénario de la seconde période était beaucoup moins fou et les deux équipes se neutralisaient, malgré une domination dans le jeu des Malinois qui ne parvenaient pas à assurer une cinquième victoire de rang, record qui tient depuis 1991.

Zulte est même passé tout près de prendre l'avantage à dix minutes du terme par l'intermédiaire de Dompé, dont la grosse frappe de loin était détournée par Coucke.

Dans le même temps, Courtrai s'est imposé à domicile 1-0 contre Ostende grâce à un but de Pape Gueye de la tête à la 43e minute de jeu.

Au classement, à l'issue de cette 12e journée, Malines occupe temporairement la 5e place avec 20 unités et possède deux longueurs d'avance sur Courtrai, septième. De son côté, Ostende reste calé avec 17 points à la 9e place, alors que Zulte Waregem, avec 13 points, pointe en 14e position.