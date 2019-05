: "On sentait qu'on pouvait gagner ce match donc on attaquait… et on en a oublié de défendre. Il aurait peut-être fallu se contenter de ce point. Notre objectif reste la troisième place, on essaye d'afficher la bonne mentalité mais malheureusement ça ne marche pas. Je n'ai pas vraiment d'explication à cette mauvaise série.": "Pas facile de jouer après seulement 10 jours d'entrainement et un match en espoir mais je me suis senti plutôt bien dans le match. Le club me fait confiance, j'ai fait ce que j'ai pu avec le rythme que j'avais… C’est une fin de saison très difficile, on doit continuer de travailler pour obtenir les résultats. Aujourd’hui le résultat est très decevant. On a eu les opportunités et on a manqué de réussite par moment. Puis il y a le goal dans les dernières secondes, c’est comme ça.": "Les joueurs ont tout donné. Oularé a tenu tout le match, il a voulu rester sur le terrain jusqu'au bout. Mais en encaissant aussi facilement, c'est compliqué. Dommage car on était en position mais on n'était pas présent au duel. Les blessures ? On verra ce qu'on fera jeudi, on devra peut-être faire sans Goreux et Bokadi. On travaille pour remonter la pente, on ne fait que ça…": "Ces dernières semaines, on proposait du football sans avoir de résultats. On a continué à se battre. Ce soir, on y a cru jusqu'à la dernière minute malgré les deux égalisations du Standard. Je suis très heureux pour mon groupe, c'est une victoire importante. On a enfin réussi à marquer plusieurs buts, les réservistes ont fait la différence. Mon avenir ? Je suis très proche du groupe et du staff, les joueurs veulent tout donner jusqu'en fin de saison. Je ne pense pas à moi pour le moment..."