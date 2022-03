Priske en veut à Defour: "Un manque de respect qu'il m'ait critiqué" Division 1A Y.T. Dans sa conférence de presse avant le match contre Anderlecht, le coach Brian Priske s’est attaqué aux médias et – sans le citer – à Steven Defour. © Belga

Dans le podcast "90 minutes", Defour avait notamment critiqué le remplacement de De Laet contre le Beerschot. "Normalement, je ne lis pas les journaux et je n’écoute pas les podcasts. Mais cette semaine-ci, je l’ai fait. J’ai tout lu et écouté. Je suis déçu de voir que des collègues reçoivent une plateforme pour émettre des critiques à mon adresse. Je n’aime pas du tout cela. Moi, je ne ferais pas cela. J’ai aussi lu que des experts disent que j’ai peur de voler dehors. Ils disent que je suis "Dead Man Walking" (du film La Dernière Marche). Vous dites ça depuis mon premier jour à l’Antwerp. Or, je sais que c’est le sort de tout entraîneur. Quand on ne sait pas accepter cela, il ne faut pas signer de contrat."