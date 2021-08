Balikwisha: "On a eu un peu de chance sur la fin avec le poteau de Charleroi, mais avec l'équipe qu'on a on doit être beaucoup plus juste techniquement et plus efficace devant le but. 4 sur 12, ce n'est pas suffisant, aujourd'hui on voulait gagner pour faire le plein de confiance avant l'Europa League, malheureusement on prend qu'un point mais on va vite relever la tête. Je suis très content de l'arrivée de Radja Nainggolan, c'est un grand joueur et il va beaucoup m'apprendre."

Butez: "Je suis content avec mon arrêt qui est sans doute un des plus beaux de ma carrière, mais ce que je retiens c'est le but. Je dois peut-être faire le choix de boxer face à Nicholson. La frappe de Zaroury passe en dessous de moi. Il a de la chance sur le but, j'en ai sur le poteau en fin de match, ça s'équilibre donc. En gagnant 0-1 à la mi-temps on savait qu'on allait souffir en seconde période mais je pense que c'est un bon point."

Zaroury: "Je suis déçu car on a eu des occasions mais la chance n'était pas présente. On joue bien au foot et on arrive à se créer des occasions, maintenant il faut les mettre au fond. Je suis content de mon but, je ne m'attendais pas forcément à jouer autant en début de saison mais je travaille bien et je veux continuer comme ça."

Dessoleil: "C'est un grand plaisir de retrouver les supporters, c'est une fierté pour nous de jouer devant eux. On aurait voulu offrir les 3 points mais malheureusement ce n'est pas le cas. On a maîtrisé le match et malheureusement on prend le but sur un contre. Malgré tout on a gardé la volonté et on a réussi à revenir dans le match et on a eu l'occasion de mettre le deuxième, avec plus de réussite on peut gagner ce match."

Fisher: "Je suis un peu mitigé: ravi pour mon premier but mais déçu de repartir avec seulement un point. Charleroi est une équipe qui joue bien au football et on n'a pas eu facile. Je suis content d'être ici en Belgique, j'aime bien la compétition mais c'est certain que 4 points sur 12 ce n'est pas suffisant pour un club comme l'Antwerp. On est encore en construction mais je suis confiant pour la suite."

Still: "On a fait un match complet, on a dominé la première mi-temps. L'Antwerp a vraiment eu du mal et a du changer de système plusieurs fois. Il ne manquait pas grand-chose la semaine dernière et j'ai senti qu'on était encore plus proche de la victoire aujourd'hui donc je suis content. On est super content du noyau mais on est toujours ouvert à vouloir se renforcer, je suis en contact tous les jours avec Mehdi Bayat et le dialogue est très ouvert. Une arrivée sur le point offensif n'est pas à exclure."

Priske: "On savait que ça n'allait pas être facile ici et Charleroi a très bien joué. On a eu plus de contrôle en seconde période lorsque nous avons changé de système. On a eu un peu de chance en fin de rencontre donc on peut s'estimer heureux. Je suis content de l'arrivée de Nainggolan et d'avoir autant de possibilités dans mon équipe, cela concorde avec les ambitions du club."