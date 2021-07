Tout semblait en bonne voie pour Brian Priske, qui dirigeait son premier match officiel en tant que T1 anversois. Alors qu’il ne restait qu’une demi-heure de jeu, le matricule 1 était encore confortablement aux commandes grâce aux réalisations du nouveau venu, Michael Frey (ex-Waasland-Beveren) et Manuel Benson. Mais c’était sans compter le but contre son camp de Ritchie De Laet qui revigorait les Malinois et mettait les Anversois sous pression.