Dans le milieu scolaire, le moment le plus attendu par les élèves est la remise des bulletins de fin d’année. En football, il s’apparente à la décision de la Commission des licences. C’est cette décision qui permet de savoir si, oui ou non, un club reçoit sa licence professionnelle. C’est-à-dire s’il peut encore évoluer au plus haut niveau (D1A ou D1B).

Le jour J, c’est ce mercredi. Et ça devrait faire mal. Si tous les clubs ont été entendus par vidéoconférence à la fin du mois de mars, certains doivent plus s’inquiéter que d’autres.