Le Club Bruges a préparé au mieux son entrée en Ligue des champions, mercredi à domicile face à Galatasaray, en remportant samedi soir le derby de la Venise du Nord en "déplacement" au Cercle (0-2) lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges est toujours invaincu dans ce championnat. Les troupes de Philippe Clement ont, cette fois-ci, planté une rose dans chaque période des oeuvres de Diatta (33) et de Dennis (61). À la 72e, Vanaken pensait creuser un peu plus l'écart mais son but était annulé pour une position initiale de hors jeu. Le Cercle était également tout proche de réduire l'écart lorsque le tir de Panzo finissait sa course sur le poteau de Mignolet (89).

Les "Gazelles" (14 points - un match de moins) reviennent à une unité du Standard qui s'est imposé plus tôt dans la journée sur le terrain d'Ostende. Le Cercle de Bruges (3 points) est quatorzième au classement.





Toujours pas de victoire pour l'AS Eupen et Waasland-Beveren

L'AS Eupen, à onze contre dix pendant plus d'une période, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul samedi soir à domicile face à Zulte-Waregem (1-1) lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Dans le même temps, Waasland-Beveren avec son nouvel entraîneur Arnauld Mercier, qui a remplacé Adnan Custovic, a été rejoint dans les derniers instants sur la pelouse de Saint-Trond (1-1). Les Germanophones (3 points), quinzièmes, comptent toujours une unité d'avance sur les Waeslandiens, lanterne rouge, au classement. Zulte-Waregem (11 points) grimpe à la sixième place tandis que Saint-Trond est douzième avec huit unités.

La première période a été marquée par l'exclusion du défenseur de Zulte-Waregem Pletinckx à la 42e. L'arbitre de la rencontre Alexandre Boucaut avait tout d'abord désigné le point de penalty pour un tacle illicite dans la surface de réparation. Le referee s'est ensuite ravisé grâce à l'aide de l'assistance vidéo, sifflant un coup franc et brandissant un carton rouge à Pletinckx qui avait arrêté une action claire de but en tant que dernière homme mais en dehors du rectangle.

L'infériorité numérique n'a pas empêché Zulte-Waregem d'ouvrir le score juste avant le repos grâce à une tête de Larin (45e+4) à la conclusion d'un coup de coin.

En seconde période, l'AS Eupen a également eu recours à une phase arrêtée pour égaliser, Bautista s'élevant plus haut que tout le monde sur coup franc (64).

Waasland-Beveren, de son côté, pensait avoir fait le plus dur lorsque Dierckx a ouvert le score peu de temps après l'heure de jeu (62) face à Saint-Trond. C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Canaris qui ont réussi à égaliser dans les toutes dernières secondes de la rencontre grâce à Teixeira (90+5).