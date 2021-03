Je ne suis même pas surpris", nous confie un connaisseur des hautes sphères du football belge. Mardi, lors de l’assemblée générale, la Pro League a décidé de ne rien décider sur le format de ses deux divisions, la D1A et D1B. Il était impossible de trouver un consensus entre les grands qui voulaient tous leur équipe U23 en D1B et les clubs de D1B qui ne voulaient pas d’une série dévaluée. Le G7 (le G5 + Charleroi et l’Antwerp) aurait pu forcer les choses par un vote mais n’a pas voulu se lancer dans ce qui aurait pu ressembler à une déclaration de guerre. (...)