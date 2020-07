Le lancement de la phase 5 qui devait débuter le 1er août et permettre aux événements d'accueillir 400 personnes en intérieur et 800 personnes en extérieur a été retardé suite à la recrudescence du virus dans notre pays. La Pro League n'en reste pas moins persuadée qu'elle pourrait accueillir à nouveau les supporters dans un environnement sécurisé. Elle a ainsi proposé dans son protocole la possibilité d'assister à un match dans plusieurs compartiments autonomes pouvant accueillir jusqu'à 400 ou 800 supporters, complétée par des mesures de sécurité supplémentaires plus strictes que plusieurs protocoles sectoriels actuels. Une décision qui ravirait les supporters qui se languissent de l'ambiance dans les stades et de pouvoir supporter leur équipe.

Néanmoins, la Pro League suivra bien entendu les décisions officielles du CNS. Pour l'instant, elle attend l’Arrêté Ministériel pour avoir la confirmation définitive des nouvelles mesures.

On l'apprenait hier, les stades de la Pro League se disent prêt à accueillir les supporters dans un nombre limité et ce dans les conditions les plus "sûres" dès le début de la prochaine saison. Mais en sera-t-il ainsi ? Ce jeudi se tenait un nouveau Conseil National de Sécurité. La Pro League a ainsi pris connaissance des nouvelles communications. Actuellement, les événements peuvent accueillir 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur depuis la mise en place de la phase 4 du déconfinement le 1er juillet dernier.