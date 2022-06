Alors que la première journée est fixée au week-end du 22-24 juillet, plusieurs clubs ont déjà repris. C’est le cas d’OHL et Eupen qui ont repris le 6 juin, de Saint-Trond un jour plus tard mais aussi de Seraing qui a recommencé le 9 ou encore Westerlo (le 10) et Courtrai (dimanche dernier).



Ce lundi, le Cercle Bruges, Ostende et Zulte reprendront aussi le collier avant les champions du Club Bruges et Gand le jeudi 16 juin et Charleroi le lendemain. Les cinq formations qui reprendront le plus tard sont Anderlecht, Malines, l’Antwerp, l’Union (dont le programme n’est pas encore établi) et Genk où la reprise sonnera le lundi 20 juin.

Anderlecht

Reprise le 20 juin. Stage aux Pays-Bas du 7 au 14 juillet. Amicaux contre Nordsjælland (le 9 juillet) et Lyon (le 16 juillet).

Club Bruges

Reprise le 16 juillet (deux jours de tests physiques). Stage du 4 au 9 juillet à Wageningen. Amicaux contre Thes Sport (25 juin), Lierse (29 juin), Beerschot (2 juillet), Copenhague (9 juillet) et Utrecht (13 juillet).

Charleroi

Reprise le 17 juin. Stage aux Pays-Bas (Garderen) du 10 au 16 juillet. Amicaux contre le Racing Luxembourg (25 juin), Zulte Waregem (26 juin), OHL (2 juillet) et contre Seraing (8 juillet).

Seraing

Reprise le 9 juin (deux jours de tests physiques). Stage à Metz (du 20 au 25 juin). Amical contre Verlaine (18 juin), à Wiltz (25 juin) et contre Charleroi (8 juillet).