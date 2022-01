Après la confusion du week-end dernier, la Pro League a décidé d’adapter son protocole sanitaire lors de son assemblée générale ce mardi. Histoire d’y voir plus clair et de limiter l’espace laissé à l’interprétation…

Dont il avait justement été question le week-end dernier. Avec Gaëtan Coucke et de Maxime Wenssens, les Malinois renseignaient deux gardiens testés positifs au Covid et estimaient donc s’inscrire dans les conditions requises pour demander la remise du match contre OHL. Le problème était que le protocole établi par la Pro League requérait que les deux gardiens fassent partie du noyau A. Ce qui, selon la ligue, n’était pas le cas de Wenssens. Raison pour laquelle le report du match face à OHL n’était pas possible et la non-tenue du match pourrait aboutir à un forfait pour Malines. Les Sang et Or comptent tout de même interjeter un recours devant le comité disciplinaire si c’était le cas.

Lors de l’assemblée générale de la Pro League, une nouvelle proposition a donc été dessinée et votée : désormais, le fait qu’un gardien fasse ou non partie du noyau A n’importe plus. La seule condition pour obtenir un report est qu’un des deux gardiens positifs soit celui qui a disputé le plus de minutes ou soit celui qui était entre les perches lors de la dernière rencontre. Ce nouveau protocole n’a pas d’effet rétroactif.

D’ailleurs, le fait qu’il n’y ait plus de distinction entre le noyau A et le noyau B vaut également pour les joueurs de champ. Il est donc plus facile pour un club d’atteindre le seuil de sept joueurs positifs, nécessaire pour demander un report. Toujours est-il qu’ils doivent avoir disputé au moins 30 % du temps de jeu.

La rencontre entre Genk et Malines programmée ce mercredi a donc finalement été reportée. Ironiquement, ce match avait été avancé à la demande des Limbourgeois, qui auraient été privés d’une dizaine d’internationaux à la date initialement prévue (26 janvier).