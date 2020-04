On s’y était habitué, ce ne sera plus le cas. On ne verra plus le logo Proximus sur les maillots de Charleroi, Anderlecht et du Club Bruges. L’opérateur public a pris la décision de ne pas prolonger le contrat de sponsoring qui le liait aux trois clubs (et qui arrivait à échéance à la fin de cette saison).

Une décision forte qui fait grand bruit et qui ne sera pas sans conséquence. Décryptage.

1) Pourquoi Proximus a pris cette décision ?

(...)