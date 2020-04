L’opérateur public a pris une décision radicale qui affecte grandement les clubs concernés, déjà très touchés financièrement par le crise corona.

Proximus n’est plus le sponsor d’Anderlecht, du Club Bruges et de Charleroi. L’opérateur public a pris une décision radicale, que les clubs concernés n’avaient pas vu venir. Si les trois équipes concernées étaient en fin de contrat avec Proximus, les discussions pour une prolongation de bail étaient encore en cours au sein de certains clubs il y a encore une semaine.

Des accords avaient même été trouvés, sans être finalisés. Mais la donne a changé et les clubs ont été avertis de la fin de l’aventure. Un coup dur assurément pour le Club Bruges et les deux Sportings, qui connaissent déjà une période financière délicate suite à la crise corona et qui vont désormais devoir se remettre à la recherche d’un nouveau sponsor dans une conjoncture qui ne s’y prête pas vraiment. Cette décision s’explique-t-elle par le fait que Proximus n’a pas remporté les droits TV pour la période 2020-2025 (ils sont revenus à Eleven) ? C’est une possibilité. D’autres sources proches du dossier évoquent un souci plus personnel et un règlement de compte de la part d’une entreprise qui ne connaît pas vraiment la crise dans cette période.