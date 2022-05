Ce dimanche, le Club de Bruges a gagné la finale aller de la Pro League en terre bruxelloise. Grâce à sa victoire 0-2 face à l'Union, les Brugeois se sont surtout emparés de la première place. Mais c'est une autre scène qui suscite la polémique au nord du pays. En effet, sur une vidéo, on entend Gilles De Bilde, commentateur flamand pour Eleven Sports, avoir des mots assez crus envers les fans des Blauw en Zwart. "Qu’ils donnent un bon repas à ces paysans... ", dit-il en pensant avoir son micro éteint.

Rapidement, ces propos ont fait bondir Twitter. Des supporters brugeois ont même exigé la démission de l'ancien joueur du RSCA.

La polémique a pris de plus en plus d'ampleur en Flandre. À tel point que le commentateur a dû prendre la parole pour s'expliquer. "J'ai reçu un message d'une connaissance et je l'ai lu à mon collègue. C'est tout. Je n'aime pas du tout qu'on me perçoive de cette façon", a-t-il déclaré. Des propos corroborés par le co-présentateur, Aster Nzeryimana. "Moi et les gens de Eleven pouvons confirmer que Gilles a lu un message. Je comprends les sensibilités des supporters du Club compte tenu du passé de Gilles à Anderlecht. Mais dans ce cas, ça ne colle pas du tout."

Pas certain que ces explications convainquent tous les supporters du Club de Bruges.