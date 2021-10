Tout d’un coup, aux alentours du 25 juin, la communauté virtuelle du football algérien, patriotique et passionnée, s’est activée avec frénésie. Le transfert d’Adem Zorgane du Paradou AC à Charleroi était imminent. Pour ne rien rater des premiers pas du grand espoir national et découvrir le club qui doit lui servir de tremplin en Europe, les fans ont commencé à s’abonner massivement aux réseaux sociaux du Sporting.



L’intérêt soudain est considérable pour un club comme Charleroi, bien qu’il ne soit plus un cas isolé depuis l’émergence - voire l’omniprésence - des réseaux sociaux. "Certains joueurs arrivent avec leur communauté de supporters. Le premier du genre à Charleroi, c’était Cristian Benavente. On a aussi connu ce phénomène avec les Iraniens Rezaei et Gholizadeh", résume Damien Tréfois, en charge de la communication au Sporting.



(...)