Plus les Métallos grimpent les échelons, plus les liens avec leur partenaire du FC Metz s'intensifient. Chaque saison, plus de joueurs arrivent en prêt au Pairay.

Lors de la présentation du nouveau coach Jordi Condom, le président Mario Franchi et le directeur sportif Philippe Gaillot avaient expliqué que certains joueurs de Metz seraient présents à Seraing dès la reprise (ce jeudi avec des tests médicaux) et que d'autres viendraient plus tard. Le club lorrain a annoncé ce jeudi que le gardien Guillaume Dietsch serait toujours à Seraing la saison prochaine, tout comme le milieu Sami Lahssaini et Rayan Djedje.

Un nouveau vient s'ajouter: Mathieu Cashbach. Il s'agit d'un milieu offensif belge (originaire d'Arlon) de 21 ans. Il a signé son premier contrat pro mercredi, au même titre que Djedje.

Le communiqué

Dans le cadre du partenariat qui lie le Fc Metz au RFC Seraing, quatre joueurs messins ont été prêtés à la formation belge pour la saison 2021-2022 !

Fraîchement promu en Jupiler Pro League, le club satellite du Fc Metz pourra compter sur la reconduction de trois prêts. En effet, le gardien Guillaume Dietsch (20 ans) continue l'aventure outre-quiévrain. Excellent durant sa première année en Belgique, l'international U19 français découvrira donc l'élite nationale belge.

Il sera accompagné par Sami Lahssaini (22 ans). Solide dans l'axe du milieu sérésien durant cet exercice 2020-2021, le natif de Liège prolonge son prêt au Stade du Pairay.

Prêté en Belgique depuis février dernier et fraichement professionnel ( il a signé son premier contrat pro en faveur du Fc Metz ce mercredi 9 juin) Rayan Djedje (20 ans) poursuit également avec les Métallos.

Enfin, le quatrième élément est également néo-professionnel. Né à Arlon en Belgique, Mathieu Cachbach (21 ans) file au RFC Seraing.

Ces quatre jeunes Grenats rallient la Belgique afin de poursuivre leur découverte du monde professionnel et d’aider le RFC Seraing à atteindre ses objectifs en Jupiler Pro League !

Bonne saison à tous les quatre !