Ce premier Clasico de la saison pourrait également être le premier tournant pour les Rouches et les Mauves. A domicile, le Standard ne peut pas se louper et aura surtout a coeur de battre un Anderlecht qu'il n'a pas vaincu depuis longtemps. De son côté, Anderlecht se doit de ramener un petit quelque chose de Liège pour entretenir sa dynamique positive et surtout rester au contact du wagon de tête.



Leye devra composer sans Kostas Laifis, dont la déchirure au quadriceps n’est pas tout à fait guérie et de Sissako, suspendu. La défense pourrait être recomposée avec le jeune Ngoy aux côtés d’Al-Dakhil. Outre la question défensive, il reste à trancher le débat du milieu. Qui seront les titulaires, entre Peeters, Cimirot, Bastien et Raskin ?



A Anderlecht, Kompany devrait effectuer peu de changements même s'il se voulait mystérieux au sujet de ses blessés. Raman a été "protégé" cette semaine mais sera bien là face à son ancien club. Vu sa belle montée au jeu contre Malines, Verschaeren pourrait recevoir sa chance à droite.



Le onze probable du Standard: Bodart, Ngoy, Al-Dakhil, Gavory, Siquet, Cimirot, Bastien, Nkounkou, Amallah, Klauss, Muleka

Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Harwood-Bellis, Murillo, Olsson, Cullen, Refaelov, Verschaeren, Kouamé, Raman





Suivez le Clasico en direct commenté dès 18h30: