Après plus d’un an de jeu sans fans dans les stades (ou presque) en Belgique, les supporters de football ont-ils changé ? C’est la question qui a poussé l’agence de marketing sportif A New Agency World à lancer une étude indépendante sur la popularité des clubs de Pro League. "On avait fait la même étude en 2018 et on remarque une baisse d’intérêt très légère de 3 % pour le football belge. C’est une stabilité assez remarquable dans une période aussi compliquée", analyse Rik De Veirman, directeur de l’agence. Précisons encore que 600 francophones et 600 néerlandophones ont été interrogés pour le sondage.