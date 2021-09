Les stades du Pairay et de Sclessin sont les stades les plus proches de la D1A. Séparés de 2,79 kilomètres à vol d’oiseau, ils sont situés de part et d’autre de la Meuse et à moins de 5 kilomètres en voiture (4,5 kilomètres pour être précis). Cela donne une photo, publiée par le club de Seraing, qui permet de voir le stade Maurice Dufrasne, à l’arrière-plan, et renforce l’idée du derby liégeois.

En Belgique, les deux autres stades les plus proches sont ceux de l’Union et d’Anderlecht. Pour quelques dizaines de mètres, ils sont un peu plus éloignés que les enceintes liégeoises puisqu’ils sont séparés de 2,81 kilomètres (et 4,6 kilomètres en voiture).

Du côté d’Anvers, pour le troisième derby du championnat, les stades du Beerschot et de l’Antwerp sont, eux, distants de 4,48 kilomètres à vol d’oiseau.

Pour rappel, à Bruges, le Club et le Cercle jouent dans le même stade, le JanBreydelstadion.