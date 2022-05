Ils ont été battus, parfois corrigés, par le Club Bruges et l’Union, cette saison. Ces adversaires se sont replongés dans leurs souvenirs pour évoquer les deux "finalistes" pour le titre, pointer leurs qualités et quelques faiblesses, aussi.

Mais les faiblesses sont parfois relatives. Ainsi, avant les playoffs, Bruges présentait la troisième défense du top 4. Certains acteurs interrogés avaient dit que s’il y avait un point à exploiter, pour l’Union, c’était celui-là. Mais au bout de la phase aller, et à trois matchs du terme, les Brugeois n’ont pas encaissé un but et ont pris l’avantage sur les Bruxellois.